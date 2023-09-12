Политолог: России придется преподать урок Армении

России придется преподать урок Армении по аналогии с Грузией. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил политический обозреватель Андрей Перла, комментируя армяно-американские военные учения. Он напомнил, что в 2000-х Москва не постеснялась и наложила санкции на Тбилиси, прервав авиасообщение и запретив импорт грузинского вина.

«И вдруг как-то выяснилось, что в Грузии есть какие-то пророссийские силы. <...> Что они заинтересованы в туризме из России, что они отнюдь не бегут, задрав штаны, вступать в НАТО. Ереван тоже должен почувствовать, что Москва в нем не нуждается критическим образом. Но при этом нам важно не позволить Азербайджану уничтожить Армению», — сказал Перла.

Он добавил, что России необходимо стать главным центром притяжения для широкого числа государств, в том числе для стран Закавказья.

11 сентября стало известно, что в Армении начинаются совместные учения с США. Они проводятся на базе учебного центра «Зар». Среди их целей — повышение слаженности подразделений, которые участвуют в миротворческих миссиях, и обмен опытом в нескольких областях.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не отдавала Карабах Азербайджану.