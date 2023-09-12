Травмированный Шольц отказался от повязки на глаз

Канцлер Германии Олаф Шольц, получивший травму во время занятия спортом, впервые за неделю появился на публике без повязки на глазу. Глава немецкого правительства 12 сентября выступил на международной мирной конференции католической Общины святого Эдия, передает РИА Новости.

Мероприятие проходит в Берлине под лозунгом «Решиться на мир. Религии и культуры в диалоге». При этом форум посетил Шольц, который в первый раз продемонстрировал публике поврежденный правый глаз.

По данным агентства, на лице канцлера до сих пор можно заметить следы синяка. Однако в остальном он выглядит нормально, указано в материале.

2 сентября немецкая газета Frankfurter Rundschau сообщила об отмене давно запланированной поездки Шольца в город Херинген. Расписание главы правительства было скорректировано из-за травмы, которую он получил во время занятий спортом.

Позже представитель кабинета министров ФРГ рассказал порталу t-online, что инцидент произошел во время пробежки. Глава правительства упал и ударился лицом, пояснил источник издания.

Ранее Шольц опубликовал в социальных сетях фотографию с повязкой на правом глазу и ссадинами на лице.