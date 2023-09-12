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Патрушев указал на невыполнение требований РФ по зерновой сделке

Патрушев: требования РФ по зерновой сделке до сих не выполняются

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Требования РФ по зерновой сделке до сих не выполняются. С таким заявлением выступил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на Восточном экономическом форуме, передает РИА Новости.

«Наши требования, наши пожелания не выполняются», — сказал Патрушев.

Он отметил, что в ведомстве ждут, «когда их исполнят».

На вопрос, можно ли зерновую сделку возобновить в новом виде, Патрушев подчеркнул, что надо говорить в первую очередь о выполнении обязательств, которые «они должны были выполнить в рамках старых договоренностей».

12 сентября стало известно, что Турция хочет обсудить предложения по зерновой сделке с Россией. Источник в делегации по техническим переговорам подтвердил, что турецкая сторона намерена проговорить детали всех имеющихся предложений, включая новые инициативы, которые разрабатываются совместно с ООН на техническом уровне в Стамбуле с участием российской делегации.

Ранее Турция выразила готовность гарантировать проход через проливы судам с зерном.

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