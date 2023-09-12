Песков анонсировал переговоры с Ким Чен Ыном, в том числе и в чувствительных областях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что на переговорах между лидерами России и КНДР Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах, включая чувствительные области. Об этом информирует ТАСС.

Песков отметил, что основное внимание будет уделено двусторонним отношениям, торгово-экономическим связям, культурным обменам, а также обмену мнениями о ситуации в регионе и международных делах в целом. Он также выразил надежду на продолжение культурных обменов, упомянув успешное выступление Александровского ансамбля в Пхеньяне.

Относительно чувствительных областей сотрудничества представитель Кремля подчеркнул, что соседние государства, естественно, сотрудничают и в таких областях, которые не должны становиться предметом публичного обсуждения.

Песков также отметил, что Россия готова обсудить с КНДР вопросы, связанные с санкциями Совета Безопасности ООН. Он подчеркнул, что Россия и Северная Корея являются соседями и партнерами и координируют свои действия в ООН.

Отвечая на вопросы журналистов относительно предостережений из Белого дома о продаже оружия России КНДР, пресс-секретарь заявил, что Москва не обращает внимания на предостережения из Вашингтона в контексте переговоров с КНДР. Он подчеркнул, что для России важны интересы обеих стран, а не предостережения из Вашингтона, и Россия будет ориентироваться на эти интересы.

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».