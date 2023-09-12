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Экс-глава МИД сообщила о намерении переехать жить в Санкт-Петербург

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль переедет в Санкт-Петербург для работы

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль сообщила на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), что планирует переехать жить в Санкт-Петербург для работы в центре G.O.R.K.I. (The Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues), сообщает ТАСС.

Она пояснила, что является основателем и руководителем центра.

«Поскольку там очень много работы и он требует много внимания, я не могу заниматься этим мимоходом, я решила для этой работы переехать в Санкт-Петербург», — сказала Кнайсль.

До этого она объяснила, почему президент Франции Эммануэль Макрон так рвется на саммит БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) в ЮАР.

Также Кнайсль рассказала о своей зарплате в России.

Ранее Кнайсль заявила, что на родине ее считают российским олигархом.

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