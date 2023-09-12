Турция отложила визит Эрдогана в Ирак из-за дискуссии по темам переговоров

По информации агентства Shafaq News, иракская сторона отложила на неопределенный срок визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Ирак, который был запланирован еще в августе. Причиной отсрочки является отсутствие согласования по ряду вопросов между иракской и турецкой сторонами. Турция желает, чтобы визит был сфокусирован исключительно на обсуждении присутствия Курдской рабочей партии (РПК) в Ираке и торговли, и не затрагивал вопросы, связанные с распределением водных ресурсов и реэкспортом нефти из Иракского Курдистана через турецкий порт Джейхан. Именно поэтому визит был отложен.

В марте премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани совершил официальный визит в Турцию, где обсуждались вопросы безопасности границ, разведывательного сотрудничества, обмена информацией, а также водных и энергетических ресурсов. В прошлом месяце министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также посетил Ирак.

Турция прекратила экспорт нефти из Курдистана в Ирак в конце марта после решения Международного суда, обязывающего Анкару выплатить компенсацию в размере $1,5 млрд Багдаду за незаконный экспорт нефти в период с 2014 по 2018 годы. В апреле Ирак обратился в федеральный суд США с просьбой о выполнении этого решения.

В ответ на это Турция предъявила условие возобновления экспорта нефти — отказаться от требуемой компенсации, а также подала иск против Багдада, требуя компенсацию в размере более $900 млн.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.