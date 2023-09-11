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В Кремле оценили перспективы отношений Москвы с Пхеньяном

Песков: Россия намерена развивать добрые и взаимовыгодные отношения с КНДР

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Shamil Zhumatov/Reuters

Россия считает своим долгом налаживать добрые и взаимовыгодные отношения с КНДР. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«КНДР наш сосед. И, конечно, как и с любым соседом, мы считаем себя в долгу налаживать добрые, взаимовыгодные отношения», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, именно этим и занимается российский лидер Владимир Путин «весьма последовательно».

11 сентября Кремль подтвердил визит Ким Чен Ына в Россию. Известно, что лидер КНДР в ближайшие дни посетит Россию с официальным визитом. Позже в Кремле заявили, что Ким Чен Ын встретится с Путиным на днях.

Ожидается, переговоры Путина и северокорейского лидера пройдут 13 сентября во Владивостоке. Данный визит станет для Ким Чен Ына первой зарубежной поездкой за четыре года.

Ранее в Южной Корее оценили вероятность посещения лидером КНДР России.

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