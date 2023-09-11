Путин дал совет Кожемяко не делать тайны из планов развития региона

Президент России Владимир Путин раскритиковал желание губернатора Приморского края Олега Кожемяко «засекретить» планы развития данного региона.

«Олег Николаевич, вот я смотрю на ваши презентации, на каждой страничке написано — «строго конфиденциально». Что здесь конфиденциального?» — сказал Путин.

Он призвал Кожемяко публично обсуждать планы развития Приморья, а также посоветовал «не секретить то, что не представляет из себя никакой государственной тайны».

11 сентября президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Там Путин принимает участие в ряде встреч и проводит несколько совещаний. В частности, Путин встречается с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Глава государства также ознакомится с интерактивной презентацией, демонстрирующей результаты развития Дальнего Востока. Затем он проведет совещание в режиме видеоконференцсвязи, в ходе которого будет обсуждаться программа развития дальневосточных городов.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».