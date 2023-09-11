Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин дал совет Кожемяко не делать тайны из планов развития региона

Путин призвал Кожемяко публично обсуждать планы развития Приморского края

close
100%
Дмитрий Ермоленко/РИА Новости

Президент России Владимир Путин раскритиковал желание губернатора Приморского края Олега Кожемяко «засекретить» планы развития данного региона.

«Олег Николаевич, вот я смотрю на ваши презентации, на каждой страничке написано — «строго конфиденциально». Что здесь конфиденциального?» — сказал Путин.

Он призвал Кожемяко публично обсуждать планы развития Приморья, а также посоветовал «не секретить то, что не представляет из себя никакой государственной тайны».

11 сентября президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Там Путин принимает участие в ряде встреч и проводит несколько совещаний. В частности, Путин встречается с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Глава государства также ознакомится с интерактивной презентацией, демонстрирующей результаты развития Дальнего Востока. Затем он проведет совещание в режиме видеоконференцсвязи, в ходе которого будет обсуждаться программа развития дальневосточных городов.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях