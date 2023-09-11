Европейская интеграция ведет Молдавию к банкротству и объединению с Румынией. Об этом в интервью НСН заявил глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев. По его словам, 70% граждан республики не видят перспектив в полном развороте в сторону Европы и разрыве связей со странами СНГ.

«Сегодня европейская интеграция ассоциируется у наших граждан с коррупцией, с правовым беспределом, с высокими ценами на коммунальные услуги. А наши люди хотели бы видеть хорошие дороги, высокие пенсии, технологии, образование — такой ценностный набор, который подходит старой Европе. Если кто-то и похоронит европейскую мечту Молдавии, то это будет нынешняя проевропейская власть», – подчеркнул он.

Он добавил, что пока правительство Молдавии решает свои задачи, население готовится к краху из-за энергетического кризиса с приближением зимы.

Ранее депутат парламента Молдавии от Партии Социалистов Республики Молдова Адриан Албу заявил на полях Восточного экономического форума, что власти страны взяли курс на разрыв связей как с РФ, так и с СНГ, и назвал разрыв с содружеством «бредовой мыслью».

Ранее власти Молдавии заявили, что не признают свой долг за газ перед Россией и не собираются платить «Газпрому».