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Памфилова оценила возможность проведения вторых туров на выборах глав регионов

Памфилова сообщила, что повторных голосований или вторых туров не требуется

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Depositphotos

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что повторных голосований или вторых туров на выборах глав регионов по итогам ЕДГ не требуется. Об этом сообщает ТАСС.

«Избрано все 21 высшее должностное лицо. Никакого повторного голосования, второго тура и так далее, ничего не предстоит», — уточнила Памфилова.

В понедельник, 11 сентября, состоялся брифинг по предварительным итогам Единого дня голосования в информационном центре Центризбиркома.

Выборы в России в Единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня и начались 8 сентября, основным днем стало 10 сентября.

До этого Общественной палате заявили, что с Украины хотели завладеть профилями на «Госуслугах» для влияния на выборы. Ситуацию привел руководитель рабочей группы по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

Также штаб по наблюдению за выборами сообщал об отсутствии нарушений в Москве.

Ранее в ЦИК России оценили ситуацию с электронным голосованием.

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