В МИД Китая заявили, что декларация стран G20 отражает их взаимопонимание

Декларация стран «Большой двадцатки» (G20) по итогам саммита в Нью-Дели свидетельствует о консенсусе участников объединения по целому ряду вопросов, включая украинский кризис. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин на брифинге для журналистов, передает ТАСС.

Как отметила Мао Нин, декларация была опубликована после того, как стороны пришли к единому мнению. «Она отражает взаимопонимание, которое было достигнуто между всеми государствами-участниками», — сказала китайский дипломат, отвечая на просьбу прокомментировать «нехватку прямой критики России» в документе.

Она также подчеркнула, что по украинской проблеме Пекин занимает «неизменную и четко обозначенную позицию», а саммит в Индии был нацелен на решение экономических вопросов.

При решении проблемы Украины необходимо избегать идеологических установок времен «холодной войны», указала представитель МИД и добавила, что Китай продолжит прилагать усилия для продвижения переговоров и содействовать урегулированию кризиса на Украине.

До этого министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон не считает, что страны G20 в итоговой декларации саммита в Индии смягчили свою позицию по Украине.

Ранее МИД Китая назвал задачу БРИКС.