На Гавайях обвинили Байдена в бесчеловечности

Жители Гавайев негативно восприняли визит президента США Джо Байдена в островной штат после серии масштабных пожаров, заявил лидер республиканского меньшинства в палате представителей регионального парламента Даймонд Гарсия, передает Fox News. По его словам, местные сочли «пощечиной» поведение американского лидера во время его краткосрочной поездки.

«Президент приехал на Гавайи через некоторое время после того, как пожары сожгли дотла весь город Лахайна. И когда он приехал, его визит продолжался меньше 6 часов. Он приземлился, совершил короткую экскурсию, провел пресс-конференцию, а затем отправился на мероприятие с местными семьями, которые потеряли все. И он буквально заснул на этой встрече», — пояснил Гарсия.

Он добавил, что отношения Байдена вызвало у жителей штата вопрос о том, считает ли он их американскими гражданами. Гарсия подчеркнул, что президент США провел неуместное сравнение бедствия на островах с пожаром в своем доме в 2004 году, из-за которого чуть не сгорел его Chevrolet Corvette.

Ранее масштабные пожары в штате Гавайи назвали самыми страшными в США за последние 100 лет.