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Цивилев победил на выборах главы Кемеровской области

ЦИК: Цивилев победил на выборах главы Кемеровской области с 85,24% голосов

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РИА «Новости»

Действующий губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев (партия «Единая Россия») побеждает на выборах главы региона с 85,24% после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК), свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии РФ.

На втором месте в ходе голосования оказалась Екатерина Грунтовая от партии КПРФ, набрав 5,07% голосов. За ней последовали Станислав Карпов от ЛДПР с 4,55% голосов, Юрий Скворцов от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» с 3,56% голосов.

До этого стало известно, что действующий губернатор Воронежской области Александр Гусев (партия «Единая Россия») побеждает на выборах главы региона.

В России 8 сентября стартовали выборы различного уровня. В этом году по всей стране прошло более 4000 избирательных кампаний в 85 субъектах при участии свыше 81 тыс. кандидатов. В частности, выборы состоялись в Москве, Подмосковье и впервые в новых регионах России. В большинстве субъектов голосование проходило в трехдневном формате и завершилось в единый день голосования — 10 сентября.

Ранее глава ЦИК РФ Памфилова заявила о бесполезности визита представителей НАТО на выборы в России.

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