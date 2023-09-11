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В Швеции раскрыли последствия поддержки Украины

Журналист Стенлунд: Швеция оказалась в наихудшей ситуации из-за поддержки Киева

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Depositphotos

Политический обозреватель Магнус Стенлунд заявил в интервью swebbTV, что Швеция оказалась в наихудшей ситуации из-за поддержки Украины.

По его словам, королевство, в отличие от большинства западных партнеров Киева, предоставляет Вооруженным силам Украины (ВСУ) свое самое современное оружие.

«Остальные ограничились тем, что так и так предстоит заменить или модернизировать. Это касается и истребителей F-16. А самолеты Gripen — лучшее, что у нас есть», — сказал журналист.

Он также указал, власти Швеции не дают гражданам возможности решать судьбу членства королевства в НАТО и не придерживаются в этом вопросе какой-либо стратегии. При этом страна ведет себя так, будто бы уже присоединилась к Североатлантическому альянсу, добавил Стенлунд.

Ранее премьер-министр страны Ульф Кристерссон заявил, что правительство страны пока не планирует поставлять истребители Gripen в зону украинского конфликта.

Как отметил глава кабинета министров, в настоящее время Стокгольм находится «не в той ситуации».

До этого бывший президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, военная помощь Украине оставила армию страны почти без боеприпасов.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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