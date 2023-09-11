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Собянин поблагодарил москвичей за поддержку на выборах

Собянин поблагодарил жителей Москвы за поддержку на выборах

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил благодарность жителям столицы за поддержку на выборах градоначальника. Об этом он написал в своем блоге.

Как указал чиновник, были подведены предварительные итоги голосования на выборах мэра города.

«Спасибо, дорогие мои, за поддержку. Несмотря на огромный путь созидания, который мы вместе прошли, впереди большая, трудная, сложная, но очень важная работа для страны, для города, для москвичей», — заявил Собянин.

Он также пообещал, что сделает все, чтобы столица стала «еще круче и краше», а также впереди планеты всей.

«Нам это точно по плечу. Потому что у нас есть самое ценное в этом мире — мужественные, талантливые, трудолюбивые люди, москвичи. Победа будет за нами», — отметил Собянин.

До этого сообщалось, что действующий мэр Москвы набрал 76,40% голосов после подсчета 85,22% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК) на выборах в столице.

Выборы в 85 российских регионах в рамках единого дня голосования прошли 8-10 сентября. В Москве выбирали мэра.

В 2010 году Мосгордума наделила Собянина полномочиями мэра столицы, в сентябре 2013-го он был избран мэром Москвы, в 2018-м переизбран на новый срок. На выборах-2023 конкурентами Собянина стали представитель партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев, представитель «Новых людей» Владислав Даванков, внук лидера КПРФ Леонид Зюганов и член ЛДПР Борис Чернышов.

Ранее в ЦИК дали рекомендации к выборам 2024 года.

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