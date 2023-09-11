США могут обменять Навального* на заключенных на Западе россиян

США могут обменять политика Навального (включен в список террористов и экстремистов) на заключенных на Западе россиян. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники.

Отмечается, что в рамках многостороннего обмена заключенными между РФ и Западом могут быть освобождены и другие российские оппозиционеры, а также журналист WSJ Эван Гершкович. Среди россиян, которые могут вернуться на родину в результате обмена, назван Вадим Красиков, отбывающий пожизненный срок в Германии.

В августе 2020 года самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда его доставили в больницу. Врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. Впоследствии Навальный был доставлен в Германию, немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

17 января 2021 года Навальный был задержан сотрудниками ФСИН в московском аэропорту Шереметьево, причиной стало нарушение испытательного срока по делу »Ив Роше». Впоследствии суд заменил условный срок Навального по этому делу на реальный.

В начале 2022 года Навальный был осужден по новым делам о мошенничестве и неуважении к суду и был приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. В настоящее время он отбывает наказание в ИК-6 в поселке Мелехово Владимирской области.

4 августа 2023 года суд приговорил Навального к 19 годам колонии по делу об экстремизме.

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