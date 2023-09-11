С Байденом произошел забавный случай на пресс-конференции во Вьетнаме

Президент США Джо Байден запутался в порядке ответа на вопросы журналистов на пресс-конференции в Ханое. Трансляцию выступления американского лидера вело Forbes Breaking News.

Разобраться в заранее подготовленных к конференции записях ему помог персонал администрации.

До этого Байден предложил России членство в НАТО вместо Украины.

«Я думаю, мы должны предложить разумный путь России... Извините, Украине, чтобы она смогла соответствовать требованиям для вступления в НАТО», — сказал американский лидер.

28 июня Байдена спросили, не ослабил ли президента РФ Владимира Путина мятеж главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. На это он ответил, что глава российского государства «явно проигрывает войну в Ираке».

Преклонный возраст американского лидера (80 лет) стал поводом для многочисленных заявлений о его неспособности управлять государством. Наличие таких сомнений подтверждают опросы американского населения.

Ранее Байден перепутал Ирландию и Исландию.