Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

С Байденом произошел забавный случай на пресс-конференции во Вьетнаме

Президент США Байден запутался в порядке ответа на вопросы журналистов в Ханое

close
100%
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Джо Байден запутался в порядке ответа на вопросы журналистов на пресс-конференции в Ханое. Трансляцию выступления американского лидера вело Forbes Breaking News.

Разобраться в заранее подготовленных к конференции записях ему помог персонал администрации.

До этого Байден предложил России членство в НАТО вместо Украины.

«Я думаю, мы должны предложить разумный путь России... Извините, Украине, чтобы она смогла соответствовать требованиям для вступления в НАТО», — сказал американский лидер.

28 июня Байдена спросили, не ослабил ли президента РФ Владимира Путина мятеж главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. На это он ответил, что глава российского государства «явно проигрывает войну в Ираке».

Преклонный возраст американского лидера (80 лет) стал поводом для многочисленных заявлений о его неспособности управлять государством. Наличие таких сомнений подтверждают опросы американского населения.

Ранее Байден перепутал Ирландию и Исландию.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях