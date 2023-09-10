Памфилова высоко оценила стандарт организации выборов в Москве

Наблюдение за выборами мэра в Москве проводится на эталонном уровне, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова, чьи слова приводит пресс-служба Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

«Многие регионы принимают Москву за образец», — указала она.

По мнению Памфиловой, процесс организации наблюдения в столице РФ не имеет подобий во всем мире и с каждым годом развивается в лучшую сторону.

Она также поблагодарила всех наблюдателей, которые трудятся над тем, чтобы не допустить никакого отклонения от легитимности избирательных процедур.

До этого стала известна явка на выборах мэра Москвы по состоянию на 10 сентября. Она составила 36,3% на воскресенье, в очном и дистанционном голосовании на выборах столичного градоначальника приняли участие 2,7 млн человек.

Ранее ЦИК России оценили ситуацию с электронным голосованием.