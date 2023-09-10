Эрдоган: Турция надеется на возобновление зерновой сделки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна попросит ООН направить России еще одно письмо с предложениями по зерновой сделке. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы попросим генсека ООН направить новое письмо с предложениями России относительно зерновой сделки, в том числе касательно переподключения к SWIFT и страхования. С учетом обновленного письма могут быть новые развития ситуации, будем ее отслеживать», — сказал Эрдоган.

Ранее Эрдоган на встрече лидеров стран группы МИКТА (Мексика, Индонезия, Южная Корея, Турция, Австралия), прошедшей на полях саммита G20, выступил за реформирование Совета Безопасности ООН, указав на неспособность организаций находить решения проблем.

Турецкий президент уверен, что международные организации необходимо сделать демократичными, справедливыми, прозрачными и эффективными с более широким представительством.

До этого лидеры стран – участников саммита «Большой двадцатки» (G20) в итоговом заявлении призвали к полному выполнению черноморской зерновой сделки для немедленных поставок зерна, продовольствия и удобрений из России и с Украины.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.