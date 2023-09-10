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ЕС и КНР намерены провести двусторонний саммит

Евросоюз и Китай планируют провести двусторонний саммит до конца 2023 года

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Virginia Mayo/AP

Европейский Союз и Китай намерены провести двусторонний саммит до конца нынешнего года. Об этом говорится в заявлении Евросовета по итогам встречи его председателя Шарля Мишеля и премьера Госсовета КНР Ли Цяна на полях саммита G20 в Индии, сообщает ТАСС.

«Обе стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов и подтвердили заинтересованность в сохранении стабильных и конструктивных отношений», — уточнялось в сообщении.

Мишель также напомнил о важности проведения отраслевых диалогов на высоком уровне в преддверии саммита. Среди таких упомянут 10-й экономический и торговый диалог.

«ЕС и Китаю необходимо работать вместе для решения глобальных проблем, таких как борьба с изменением климата, пандемиями...» — обратил внимание Мишель.

Других подробностей по будущей встрече двустороннего саммита участием Китая и Евросоюза не приводятся.

До этого в Politico утверждали, что конфликт на Украине для Китая менее важен, чем для Запада. Ситуацию оценил директор Европейского совета по международным отношениям Марк Леонард.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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