В Британии обеспокоились вмешательством Китая в дела Лондона

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что он обеспокоен вмешательством Пекина в дела Лондона. В этом он признался премьеру Госсовета Китая Ли Цяну на полях саммита «Большой двадцатки» (G20), передает газета Telegraph.

«Премьер-министр встретился с премьером Ли Цяном и выразил серьезную обеспокоенность вмешательством Китая в парламентскую демократию Великобритании», — говорится в публикации.

До этого офис премьера Британии Риши Сунака сообщал, что Великобритания планирует направить разведывательные самолеты в регион Черного моря для слежки за действиями Российской Федерации и охраны судов с зерном.

7 сентября Сунак во время телефонного разговора пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому активно поддержать «усилия Группы двадцати (G20) по обходу» зерновой блокады. Также президент Украины в ходе телефонных переговоров с британским премьер-министром попросил усилить Одесскую область системами противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее в Британии пожаловались на малочисленность своих ВВС.