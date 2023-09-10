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В ЦИК России оценили ситуацию с электронным голосованием

Памфилова заявила, что свыше 3 млн человек в России проголосовали через ДЭГ

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Свыше 3 миллионов избирателей по РФ в 25 субъектах проголосовали при помощи системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Об этом сообщает РИА Новости.

На выборах ДЭГ используют в 24 регионах России на федеральной платформе, в 18 из них – впервые.

«Теперь несколько слов скажу о дистанционном электронном голосовании, явка традиционно высокая, поскольку люди, которые записываются на ДЭГ, они очень мотивированы, то есть они уже приняли решение, что будут голосовать, поэтому всегда явка достаточно высокая», — добавила Памфилова.

По словам председателя ЦИК, сейчас более 3 млн избирателей, включая российскую столицу, сделали выбор, воспользовавшись ДЭГ.

Выборы в России в Единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня, они начались 8 сентября. Основным днем является воскресенье, 10 сентября.

До этого штаб по наблюдению за выборами сообщил об отсутствии нарушений в Москве.

Также президент международного форума БРИКС Пурним Ананд сообщал, что выборы в новых регионах России проходят прозрачно.

Ранее эксперты рассказали о преимуществах дистанционного электронного голосования.

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