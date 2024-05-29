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Стало известно, сколько россияне потратили на покупку подержанных машин в апреле

«Автостат»: траты россиян на покупку авто с пробегом за год выросли на четверть

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Максим Богодвид/РИА Новости

В апреле россияне потратили 601,9 млрд рублей на покупку подержанных автомобилей. Это на 23% больше, чем за аналогичный период 2023 года, пишет ТАСС со ссылкой на данные банка «Открытие» и агентства «Автостат».

При этом траты россиян на машины с пробегом уже второй месяц подряд превышают отметку в 600 млрд рублей. В марте расходы составили рекордных 606,9 млрд рублей.

Самыми популярными в апреле были б/у машины в возрасте от 10 лет. На их долю пришлось 39,3% трат, или 236,3 млрд рублей. На втором месте авто в возрасте от пяти до девяти лет включительно с долей в 32,9% (198,1 млрд рублей). Оставшиеся 167,5 млрд рублей ушли на автомобили в возрасте до пяти лет.

Лидерство на вторичной рынке авто сохраняют «европейцы» (221,9 млрд рублей) и «японцы» (184,5 млрд рублей). Следом по популярности идут автомобили корейских, российских и американских брендов. Доля китайских подержанных машин в этой структуре остается наименьшей.

До этого в России зафиксировали бум автокредитов. Рынок приблизился к 2 трлн рублей.

Ранее сообщалось о сокращении трат россиян на новые авто.

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