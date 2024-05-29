Майк Тайсон рассказал о своем самочувствии после приступа в самолете

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе американец Майк Тайсон рассказал в своих соцсетях, что чувствует себя хорошо после приступа в самолете.

«Сейчас чувствую себя на 100%, хотя мне и не обязательно бить Джейка Пола», — заявил Тайсон.

У спортсмена из-за обострения язвы закружилась голова, его стошнило. Позднее в команде Тайсона сообщили, что его самочувствие улучшилось.

Тайсон должен провести следующий поединок 20 июня 2024 года — против блогера Джейка Пола. Бой пройдет на стадионе «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» в американском Арлингтоне.

Последний раз 57-летний Майк Тайсон выходил на ринг 28 ноября 2020 года в рамках показательного поединка против Роя Джонса-младшего. Бой продлился восемь раундов по две минуты. Встреча завершилась ничьей раздельным решением судей. В профессиональной карьере Майк Тайсон провел 58 поединков, в которых ему удалось одержать 50 побед (44 — нокаутом) при двух поражениях. Еще два боя были признаны несостоявшимися.

27-летний Джейк Пол имеет в своем активе десять боксерских поединков, в девяти из которых он одержал победу.

Ранее Тайсон выпустил конфеты в виде ушей.