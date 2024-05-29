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Названы подержанные автомобили, которые нельзя покупать

«Автодом»: не следует покупать автомобиль с пробегом, использовавшийся в такси

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Depositphotos

В апреле текущего года в России продали 509 тыс. автомобилей с пробегом, что на 2,8% больше, чем в 2023-м. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на директора департамента продаж автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрея Гришакова.

«Марки и модели не имеют первостепенного значения при выборе автомобиля с пробегом на сегодняшний день. Сейчас важно обращать внимание на состояние авто и рассматривать варианты с нескрученным, то есть оригинальным, пробегом, с прозрачной историей владения, с отсутствием каких-либо ограничений и серьезных кузовных повреждений», — пояснил автоэксперт.

Гришаков посоветовал отказаться от вариантов, которые были в использовании в такси или каршеринге.

По словам автоэксперта, самые надежные автомобили сегодня выпускают немецкие производители. Несмотря на это, самой популярной моделью с пробегом на рынке РФ остается Lada 2107.

До этого россиянам рассказали, какие подержанные китайские кроссоверы лучше всего покупать. По словам автоэкспертов, предпочтение стоит отдать маркам, которые давно официально продаются в России. К ним относятся: Chery, Geely, Exeed и Haval. Кроссоверы этих марок чаще всего встречаются на вторичном рынке среди китайских автомобилей. На такие автомобили всегда есть запасные части.

Ранее в России появилась новая версия кроссовера Geely Atlas.

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