По подозрению в даче взятки задержан депутат Заксобрания Карелии

В отношении депутата Законодательного собрания Карелии Виталия Красулина и его 36-летнего сына, подозреваемых в даче взятки в крупном размере, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает республиканское СУСК России, передает РИА Новости.

«Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 4 ст. 291 Уголовного кодекса РФ (дача взятки, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере)», — отметили в СК России.

По информации ведомства, по местам проживания подозреваемых провели обыски, их задержали. В данный момент решается вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения.

Telegram-канал SHOT отмечает, что весной Виталий Красулин передал 200 тыс. руб. силовику, чтобы тот заранее сообщал ему о том, объявят ли его в розыск и будут ли проводиться соответствующие мероприятия. Депутату грозит до 12 лет колонии. Роль сына еще выясняется.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что задержанный по подозрению в получении взятки замгубернатора региона Сергей Власов подал в отставку.

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