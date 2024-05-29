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Ученые выяснили, как мозг распознает разницу между музыкой и речью

PLOS Biology: мозг отделяет музыку от речи по длине и ритмичности звука

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Shutterstock

Ученые из Китайского университета Гонконга в составе научного коллектива обнаружили, что система слуха человека использует простые акустические метрики для различия музыки и речи. Медленные и ровные звуковые фрагменты воспринимаются мозгом как музыка, в то время как быстрые и нерегулярные — как речь. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Biology.

Ученые объяснили, что музыка и речь различаются во многих аспектах, таких как высота тона. Однако серия экспериментов на добровольцах показала, что слуховая система человека в основном воспринимает длину и ритмичность звуков для их различения. Ритмичные и медленные (длинные) звуковые фрагменты больше похожи на музыку, в то время как более быстрые и нерегулярные — на речь.

Частота звуковых сигналов оценивается с помощью точных единиц измерения — Герц (Гц). Исследователи уточнили, что музыка в основном находится в частотном звуковом диапазоне до двух Гц, а речь — от четырех до пяти герц.

Ученые надеются, что их открытие поможет усовершенствовать методы реабилитационной терапии для людей с нарушениями слуха или речи, таких как афазия.

Ранее было установлено, как хоровое пение влияет на мозг в старости.

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