В Харькове произошел взрыв

В Харькове на Украине произошел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Взрыв в Харькове, сообщает мэр», — говорится в сообщении.

Других подробностей не приводится.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Министерство обороны РФ в последние недели сообщает об успехах российских войск в Харьковской области. Несколько населенных пунктов были взяты под контроль российской армии. Официальные лица Украины признавали сложной ситуацию на этом направлении.

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявлял, что украинские войска перебросили личный состав с Донецкого направления на Харьковское.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.