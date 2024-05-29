Москалькова объяснила приостановку обмена пленными с Киевом

Обмены военнопленными между Россией и Украиной приостановлены уже несколько месяцев из-за надуманных требований Киева. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.

«К сожалению, несколько месяцев из-за Украины, которая постоянно выставляет новые, надуманные требования, обмены приостановлены», — заявила она.

29 мая украинский военнослужащий заявил, что он и его сослуживцы готовы идти вместе с русскими на Киев.

До этого правозащитница Ирина Вихорева заявила, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запустил процесс в связи с пытками российского военнопленного Дениса Резникова.

До начала спецоперации на Украине Резников работал на шахте в Донецке. В конце 2022 года он ушел добровольцем на фронт, а через полтора года попал в плен под Красногоровкой.

По данным агентства, украинские силовики требовали от дочери пленного фотографировать военные объекты, обещая при этом, что перестанут издеваться над мужчиной. В итоге дочь Резникова решила обратиться за помощью к правозащитникам.

Ранее украинскому омбудсмену направили список из 500 пленных для обмена.