Группа «Каста» повысила цену на выступление за рубежом

Группа «Каста» подняла цены на корпоративы за рубежом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, коллектив полностью отказался от выступлений в России. Как отмечает Mash, раньше «Каста» брала за корпоративы 1,5 миллиона рублей, а теперь €20 тысяч (1,9 млн рублей по текущему курсу. — «Газета.Ru»).

Как заявляет издание, музыкантам важна позиция заказчика по специальной военной операции на Украине, поэтому они очень тщательно выбирают, с кем сотрудничать.

10 марта 2022 года участник группы «Каста» Шым (настоящее имя — Михаил Епифанов) отказался выступать в России из-за сложившейся политической ситуации и уехал из России. Сам исполнитель проживает в Португалии и общается с близкими, которые остались в России, через соцсети.

В январе Епифанов заявил, что «Каста» попала в список запрещенных групп в России. Артист считал, что концерты его коллектива целенаправленно отменялись.

По данным Mash, в Праге не продали достаточно билетов по €50 на концерт «Касты» с презентацией нового альбома. Выступление не состоялось. Однако участники коллектива пообещали презентовать две пластинки в следующий раз.

Ранее стало известно, что Брежнева испытывает проблемы с деньгами.