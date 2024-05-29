Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В бундестаге указали на аутистичные черты Шольца

Депутат бундестага Штрак-Цимерманн заявила об аутистичных чертах канцлера Шольца

close
100%
Liesa Johannssen/Reuters

Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что канцлер ФРГ Олаф Шольц обладает аутистичными чертами. Ее слова приводит телеканал n-tv.

«Спустя три года я понимаю, что у него почти аутистические черты, как с точки зрения его социальных контактов в политике, так и с точки зрения его неспособности объяснить свои действия гражданам», — заявила парламентарий.

Ранее бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за его позиции по поставкам дальнобойных ракет Taurus Украине. Он призвал определиться, хочет ли канцлер победы Киева в конфликте, и назвал его «не тем человеком, не в том месте не в то время».

До этого Шольц заявил, что не будет досрочно покидать свой пост либо выносить в бундестаге вопрос о доверии своему правительству. «У меня тоже бывают сомнения в себе. Однако ваш вопрос заключался в том, думал ли я об уходе. Ответ: нет», — прокомментировал Шольц слухи о своей досрочной отставке.

Ранее стало известно, что в Европе считают Макрона и Шольца «хромыми утками».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами