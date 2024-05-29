В бундестаге указали на аутистичные черты Шольца

Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что канцлер ФРГ Олаф Шольц обладает аутистичными чертами. Ее слова приводит телеканал n-tv.

«Спустя три года я понимаю, что у него почти аутистические черты, как с точки зрения его социальных контактов в политике, так и с точки зрения его неспособности объяснить свои действия гражданам», — заявила парламентарий.

Ранее бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за его позиции по поставкам дальнобойных ракет Taurus Украине. Он призвал определиться, хочет ли канцлер победы Киева в конфликте, и назвал его «не тем человеком, не в том месте не в то время».

До этого Шольц заявил, что не будет досрочно покидать свой пост либо выносить в бундестаге вопрос о доверии своему правительству. «У меня тоже бывают сомнения в себе. Однако ваш вопрос заключался в том, думал ли я об уходе. Ответ: нет», — прокомментировал Шольц слухи о своей досрочной отставке.

Ранее стало известно, что в Европе считают Макрона и Шольца «хромыми утками».