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Американская газета раскрыла нежелание конгресса США финансировать Украину

WP: Белому дому будет сложнее добиться помощи для Украины от конгресса США

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Evgen Kotenko/Reuters

Белому дому все сложнее будет с каждым разом добиваться от конгресса выделения финансирования для помощи Украине. Об этом пишет корреспондент газеты The Washington Post (WP) Эбигейл Хауслонер со ссылкой на американских политиков и экспертов.

Автор публикации отмечает, что против выделения помощи Украине в первую очередь выступают республиканцы, так как считают, что администрация президента США Джо Байдена не может назвать ни конкретных сроков, ни внятной цели, которые могли бы объяснить американцам, почему их деньги идут на поддержку другой страны.

«Если бы некоторые республиканцы добились своего, цена будущей помощи была бы нулевой», — пишет Хауслонер.

Отмечается, что и среди демократов позиция по выделению помощи Украине постепенно меняется.

«Некоторые крайне левые демократы также выразили обеспокоенность по поводу объема помощи, предоставляемой Украине, вместо этого призывая к увеличению расходов на внутренние программы. Несколько прогрессивных демократов ранее голосовали против финансирования Украины», — добавляет корреспондент.

До этого издание Millitary Watch Magazine сообщило, что США могут перенести запланированную дату поставок танков Abrams на Украину, так как Киев теряет даже «значительно более живучую» технику.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

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