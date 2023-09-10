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Лиз Трасс выпустит мемуары и «поделится уроками» работы в правительстве

Экс-премьер Британии Лиз Трасс напишет книгу на основе 49 дней на посту

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Alberto Pezzali/AP

Экс-премьер-министр Британии Лиз Трасс напишет книгу на основе 49 дней пребывания на посту главы правительства, сообщает газета The Guardian.

Лиз Трасс уже выбрала название для своих политических мемуаров — «Десять лет, чтобы спасти Запад».

«Я хочу поделиться уроками из моего опыта в правительстве и тех международных встреч, где я была единственным консерватором в комнате», — заявила Трасс, которая до премьерства занимала должность министра иностранных дел Британии.

В своем труде Трасс планирует изобличать «глобальных левых», которые стали причиной ее ухода с поста главы правительства Британии. В мемуарах она также поделится опытом общения с королевой Елизаветой II, президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Трасс принадлежит рекорд по минимальному количеству дней на посту премьер-министра. В качестве дипломата она запомнилась россиянам незнанием географии России.

Ранее экс-премьер Британии Трасс призвала создать экономическую версию НАТО для сдерживания Китая.

Ранее сообщалось, что экс-премьер Британии Лиз Трасс считает безответственной политику ЕС по отношению к Тайваню.

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