G20 выступила против угрозы силой для приобретения территорий

Все страны должны воздержаться от угрозы силой или ее применения в целях приобретения территорий. Об этом говорится в совместной декларации, принятой по итогам саммита «Группы двадцати» G20, в контексте украинского конфликта.

В документе отмечается, что касательно событий на Украине члены G20 подтвердили свои национальные позиции и резолюции, принятые в Совете Безопасности ООН и Генеральной Ассамблее.

«В соответствии с Уставом ООН, все государства должны воздерживаться от угрозы силой или ее применения в целях приобретения территорий, направленных против территориальной целостности и суверенитета или политической независимости любого государства», — сказано в заявлении.

В декларации лидеры G20 также заявили о согласии действовать по ситуации на Украине в соответствии с уставом ООН.

«Группа двадцати» также выступила против применения ядерного оружия.

До этого агентство Reuters сообщало, что в США ожидают разных точек зрения в итоговом заявлении G20 по Украине.

Ранее в МИД РФ призвали не поддаваться на провокации СМИ о заявлении G20.