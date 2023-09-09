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Лидеры G20 согласились действовать по ситуации на Украине в соответствии с уставом ООН

Декларация G20: по Украине страны должны действовать в соответствии с уставом ООН

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Evgen Kotenko/Reuters

Лидеры стран — участников саммита Большой двадцатки (G20) в итоговом заявлении призвали международное сообщество в отношении ситуации на Украине действовать в соответствии с целями и принципами устава Организации Объединенных Наций во всей его полноте.

«Что касается войны на Украине, вспоминая дискуссию на Бали (саммит G-20 в ноябре 2022 года. — прим. ред.), мы подтвердили наши национальные позиции и резолюции, принятые в Совете Безопасности ООН и Генеральной Ассамблее ООН, и подчеркиваем, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами ООН», — говорится в декларации.

Далее в документе говорится, что в соответствии с уставом ООН все страны должны воздерживаться от угрозы
или использования силы для захвата территории в нарушение территориальной целостности и суверенитета или политической независимости любого государства.

«Применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы», — подчеркнули лидеры G20.

Индия председательствует в Большой двадцатке с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров стран — участниц G20 пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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