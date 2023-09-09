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В Киеве заявили о готовности вступить в ЕС в ближайшие два года

На Украине заявили о готовности вступить в Евросоюз до 2025 года

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Markus Schreiber/AP

Украина будет готова к вступлению в Европейский Союз (ЕС) в течение 2024-2025 годов, при этом присоединение страны к НАТО может произойти раньше. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает ТАСС.

«Мы готовы будем к членству в Европейском союзе в ближайшие два года», — сказала Стефанишина.

По ее словам, ход украинского конфликта определит политические сроки по предоставлению Киеву членства в ЕС. Чиновник подчеркнула, что властям Украины после окончания боевых действий предстоит выполнить в десять раз больше работы, чем сейчас, для скорейшего вступления в Евросоюз.

29 августа глава украинского МИД Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференции с коллегой из Франции Катрин Колонна в Париже заявлял, что Украина хочет начать переговоры о вступлении в ЕС до конца года.

Британская газета The Guardian со ссылкой на источники писала, что процесс вступления Украины и Молдавии в ЕС можно ускорить, если внутри блока усилится «максимальное политическое давление».

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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