Премьер Армении готов провести срочные переговоры с президентом Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого Пашинян выразил готовность провести срочные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для снижения напряженности. Об этом сообщается на сайте армянского правительства.

Политики обсудили вопросы, связанные с углублением гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе из-за блокировки Лачинского коридора, концентрацией азербайджанских войск вокруг Нагорного Карабаха, а также тенденциями роста напряженности на границе с Азербайджаном.

В ходе разговора Пашинян подтвердил свою приверженность Пражским соглашениям от 6 октября 2022 года и Брюссельским соглашениям от 14 мая 2023 года, а также подходу к решению всех вопросов исключительно дипломатическими средствами и в конструктивной атмосфере, отметили в пресс-службе правительства Армении.

В свою очередь Макрон подчеркнул, что снижение напряженности вдоль границ необходимо. Он также выразил готовность поддержать усилия по установлению мира и стабильности в регионе.

8 сентября МИД Армении заявил, что Ереван не намерен обострять ситуацию с Азербайджаном и готов продолжать обсуждения механизмов деэскалации при первой возможности.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.