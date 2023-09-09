Путин прокомментировал наращивание отношений РФ и КНДР

Президент России Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну телеграмму по случаю 75-й годовщины основания республики, сообщает «Голос Кореи».

По информации портала, в телеграмме Путин отметил наращивание отношений между двумя странами и выразил надежду на дальнейшее углубление сотрудничества.

«Это в полной мере отвечает интересам наших народов, идет в русле обеспечения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии», — поделился Путин.

До этого агентство Yonhap сообщало, что в Пхеньяне отметили 75-летие основания КНДР военным парадом.

Сообщается, что парад начался в полночь 9 сентября по местному времени (18:00 мск). Сообщается, что за год в стране прошли три военных парада.

Пхеньян обвинил американские власти в провоцировании напряженности на Корейском полуострове из-за планов по размещению в соседней Республике Корея стратегического ядерного оружия.

Ранее КНДР провела учения, имитирующие удары ядерным оружием по Южной Корее.