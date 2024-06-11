Стало известно, о новых санкциях Запада в отношении РФ

Страны Запада готовят новый виток санкционного давления на Россию, на этот раз нацелившись на Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка — российский аналог SWIFT. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящее время G7 и ЕС обсуждают возможность введения ограничительных мер в отношении банков третьих стран, задействованных в СПФС. К этой системе, созданной в 2014 году для обеспечения российским компаниям возможности проводить трансграничные платежи в условиях санкций, в настоящее время подключены около 160 иностранных кредитных организаций из 20 государств.

Расширение рестрикций против участников СПФС со стороны недружественных стран может существенно затруднить для российского бизнеса международные финансовые операции, торговлю и инвестиции, предупреждают эксперты. Однако здесь многое будет зависеть от позиции третьих стран, которые могут сохранить сотрудничество ради преференций от РФ.

Кроме того, у Москвы имеются и другие альтернативы для расчетов, в том числе Система быстрых платежей ЦБ, платформы российских банков, а также платежные системы Китая и Индии. В более отдаленной перспективе рассматривается создание глобальной межгосударственной системы на базе блокчейна под эгидой БРИКС.

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