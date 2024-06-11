Родные пропавшей в ФРГ экс-судьи из Казахстана заявили, что ее избивали муж и свекровь

Родственники ищут экс-судью из Казахстана Айгуль Сайлыбаеву, которая не выходит с ними на связь. Об этом сообщает «Курсив».

Женщина работала в Астане судьей Сарыаркинского района, но в 2019 году покинула страну вместе с мужем Александром, который младше ее на более чем десять лет. Как рассказал брат Сайлыбаевой, в разные периоды пара жила в Москве и США, но на момент исчезновения они проживали в немецком Бейнсхайме. С 2019 года женщина нигде не работала. В Казахстан с мужем она приезжала только один раз.

В последний раз семья разговаривала с Сайлыбаевой пять дней назад. При этом голос женщины был подавленным.

«Телефон у нее выключен. Но она не тот человек, который может просто пропасть. Она дала бы знать о себе маме, мне и подругам. Или позвонила бы в полицию», — поделился мужчина.

Он добавил, что семья обращалась к родственникам со стороны мужа, но их игнорировали несколько дней. В разговоре мать супруга кричала, что не знает, где находится женщина и ни в чем не виновата. Брат предполагает, что к исчезновению сестры причастны родственники со стороны мужа.

По словам мужчины, Сайлыбаева не раз делилась с подругами фото, на которых демонстрировала последствия домашнего насилия. Им она говорила, что супруг уже давно избивал ее и ограничивал.

«Она не могла даже выйти на улицу одна. Александр отобрал у нее все документы, деньги, оставил без ничего», — поделился брат пропавшей.

Мужчина также подчеркнул, что мать мужа также принимала участие в избиениях невестки и хватала ее за горло, поэтому Сайлыбаева старалась не оставаться с ней наедине. Тем не менее ее никогда не оставляли одну.

«Последний месяц у Айгуль вообще не было настроения. Я узнал, что сестру били даже в ее день рождения, 24 мая. Ее подруги отправили фотографии, на которых у Айгуль есть гематомы, покраснения на ушах и плечах», — сообщил брат пострадавшей.

В семье мужа отрицают причастность к произошедшему. По их словам, «Айгуль пошла куда-то гулять и не вернулась».

По словам мужчины, полиция не может найти мужа Сайлыбаевой и его мать. Семья пропавшей обратилась в представительство МИД в Алматы, чтобы оформить визу в Германию и узнать, что происходит.

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