Россиянам назвали четыре способа определить, что пора менять масло в моторе

Существуют четыре способа определить, что моторное масло выработало свой ресурс и подлежит замене. Об этом сообщает «За рулем».

Первый — замена масла по календарю. Требование менять масло не реже, чем через год, если пробег меньше, чем 15 тыс. километров, есть в сервисной книжке, но немногие о нем помнят. То есть даже при пробеге всего в 2-3 тыс. километров в год масло все равно стареет.

Менять масло в двигателе нужно раз в 10-15 тыс. километров или по пробегу. Но только если условия эксплуатации автомобиля близки к идеальным. В реальности эксплуатация автомобиля происходит в тяжелых условиях. В этом случае необходимо сократить пробеги от замены до замены масла в два раза.

Третий — замена масла по моточасам. Этот способ особенно правильный для автомобилей, которые подолгу стоят с работающими моторами. На некоторые машины владельцы ставят такие приборы самостоятельно, а другие рассчитывают моточасы по средней скорости и пробегу.

Самый простой способ понять, что пора менять масло, — посмотреть на его состояние. Признаком того, что масло потеряло свои свойства, является резкий рост угара. Также масло на щупе не должно быть абсолютно черным и пахнуть горелым.

До этого были названы подержанные автомобили, которые нельзя покупать. По словам автоэкспертов, «сейчас важно обращать внимание на состояние авто и рассматривать варианты с нескрученным, то есть оригинальным, пробегом, с прозрачной историей владения, с отсутствием каких-либо ограничений и серьезных кузовных повреждений». Они посоветовали отказаться от вариантов, которые были в использовании в такси или каршеринге.

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