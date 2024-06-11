В России призвали сильнее наказывать иностранцев за русофобию

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила создать определенный механизм, позволяющий привлекать иностранных граждан и должностных лиц за проявление русофобии как за экстремизм, а также усилить наказания за такие действия. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на имеющийся в распоряжении доклад омбудсмена.

«Заслуживает обсуждения идея о создании эффективных юридических механизмов, которые позволят привлекать иностранцев и должностных лиц за русофобию как за проявление экстремизма, а также усилить наказания за эти деяния», — говорится в докладе.

Она подчеркнула, что западные страны и находящиеся под его влиянием организации захватывает «беспрецедентная русофобия», в прошлом году она приняла самые агрессивные формы.

«Примеров этого безумства более чем достаточно», — отметила Москалькова.

Омбудсмен напомнила о ситуациях с Международным олимпийским комитетом (МОК), который призывал игнорировать Всемирные игры дружбы в России и решение Исполнительного комитета МОК о запрете символики Российской Федерации на Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут летом в Париже.

До этого министр спорта России Михаил Дегтярев обвинил МОК в русофобии.

Ранее посольство России в Стокгольме назвало шведскую «свободу слова» русофобией и лицемерием.