Минобороны РФ сообщило о начале второго этапа учения нестратегических ядерных сил

Стартовал второй этап учения нестратегических ядерных сил России. Об этом сообщает министерство обороны России, передает ТАСС.

«В соответствии с решением президента РФ начался второй этап учения нестратегических ядерных сил», — отметили в оборонном ведомстве.

Там уточнили, что вооруженные силы России и Белоруссии отработают вопросы совместной подготовки к боевому применению нестратегического ядерного оружия. В Минобороны добавили, что цель учений нестратегических ядерных сил заключается «в безусловном обеспечении суверенитета и территориальной целостности Союзного государства».

10 июня министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин назвал участие республики в совместных с Россией учениях ядерных сил — плановым. По его словам, эти учения не направлены на создание напряженности в регионе.

2 июня сообщалось, что белорусские военнослужащие успешно завершили полный цикл подготовки по использованию нестратегического ядерного оружия.

Ранее Россия и Белоруссия провели учения с участием авиации и средств ПВО.