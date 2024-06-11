На Украине назвали причину приближения переговоров с Россией

Ускоренные темпы, с которыми Вооруженные силы России уничтожают энергетику Украины, ведут к настоящей катастрофе, которая произойдет еще до начала отопительного сезона. Об этом сообщает портал LB.ua со ссылкой на источники ВСУ.

Помимо того, что состояние энергосистемы повлияет почти на все отрасли экономики Украины и сферы общественной жизни, это может стать мощной причиной для принуждения Киева приблизить переговоры, причем на условиях России, говорится в материале.

Перед украинскими предпринимателями также стоит непростая задача — до осени решить, как они будут работать в условиях либо массовых отключений электричества, либо полного отсутствия электроснабжения.

1 июня министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщал, что в результате ракетных ударов повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Донецкой народной республики и Запорожской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Днепропетровской области повредили инфраструктурный объект.