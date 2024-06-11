Во Франции предупредили Макрона, что он играет с огнем, распуская парламент

Президент Франции Эммануэль Макрон проводит опасную политику, распуская Национальное собрание, что может привести к хаосу внутри страны. Le Monde называет такое развитие событий «игрой с огнем, в которой глава государства может сжечь себя и увлечь за собой страну».

Как следует из текста, распуская парламент после убедительной победы «Национального объединения», Макрон попытался отвлечь внимание и избежать «распрей» внутри коалиции, куда входит его партия «Возрождение».

«Макрон искал способ спастись в ночь унизительного поражения. Несмотря на то, что он был полностью предан предвыборной кампании, используя все имеющиеся в его распоряжении рычаги он не смог остановить падение списка своей коалиции», — пишет Le Monde.

По мнению авторов материала, Макрон затеял «безумно опасную операцию», в которой он в среднесрочной перспективе рискует потерпеть очередную электоральную неудачу, получив неуправляемый парламент.

«Играя с огнем, глава государства может в конечном итоге сжечь себя. И увлечь за собой в пламя всю страну», — отмечается в материале.

До этого стало известно, что премьер-министр Франции Габриэль Атталь просил Эммануэля Макрона принять его отставку вместо роспуска парламента и назначения внеочередных выборов в законодательный орган.

Ранее во Франции назвали результаты выборов в Европарламент «унижением для Макрона».