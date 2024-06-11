Зеленский прибыл в Германию на конференцию по восстановлению Украины

Владимир Зеленский прибыл в Германию с визитом для участия в конференции по восстановлению Украины и переговоры с федеральным канцлером Олафом Шольцем. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, мероприятие объединит правительства разных стран, десять из которых представлены премьер-министрами. Приоритетом для Украины являются срочные решения по энергетике, уточнил глава государства.

«С Олафом Шольцем будем говорить о дальнейшей оборонной поддержке, развитии украинской системы ПВО, совместном производстве вооружений. Скоординируем позиции накануне саммита мира, саммита Европейского совета и саммита НАТО», — написал Зеленский.

Он также отметил, что встретится с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и председателем бундестага Бербель Бас.

До этого федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что запланированная на вторник конференция по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference) в Берлине соберет представителей 90 стран, но для непосредственного начала процесса восстановления требуется окончание боевых действий. Он подчеркнул, что Германия является главным донором Украины в Европе, Берлин продолжит помогать Киеву до тех пор, пока это будет необходимо.

Ранее стало известно, что премьер Грузии посетит конференцию по восстановлению Украины.