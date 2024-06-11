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Дизентерию и ротавирусы выявили в дагестанском городе после отравления водой

В Буйнакске выявили дизентерию после массового отравления водой

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Shutterstock

В Дагестане провели исследования после массового отравления в Буйнакске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Специалисты во время лабораторных исследований нашли дизентерию, ротавирусы и норовирусы.

«Такой типаж возбудителей характерен для водной вспышки. Исследование воды потребует еще нескольких дней», — сообщается в публикации.

По данным расследования, причиной вспышки кишечной инфекции стала авария на магистральном водоводе.

Массовое отравление произошло накануне. Кишечную инфекцию выявили у более чем 270 человек после употребления воды из-под крана. Изначально было госпитализированы 30 человек, но позже количество обратившихся за помощью возросло до 84. Часть пациентов хотели покинуть больницу из-за улучшения самочувствия, но медики настояли на продолжении лечения.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье об услугах, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Подмосковье 13 детей госпитализировали из парк-отеля, куда они приехали на слет.

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