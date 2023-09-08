Путин дал совет молодому ученому по поиску жены

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра в Сарове в Нижегородской области дал совет одному из участников по поиску жены. Об этом сообщает РИА Новости.

Один из молодых ученых, выпускник филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в Сарове Максим Вялков рассказал президенту о частице нейтрино и о поисках жены. Путин пожелал ему удачи в обоих направлениях.

«Неизвестно, что важнее. Попадется какая-нибудь не очень увлеченная наукой девушка. И что вы будете делать? Про нейтрино забудете? ... Выбирайте человека, который мыслит образами, а это может быть человек самых разных профессий», — поделился Путин.

До этого Путин в ходе встречи с молодыми учеными-ядерщиками в Сарове говорил, что власти страны планируют нарастить темпы развития ядерного центра в городе. По его словам, развитие ядерного центра в Сарове необходимо для обеспечения технологического суверенитета страны.

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