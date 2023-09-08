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Путин рассказал о будущем ядерного центра в Сарове

Путин заявил о планах нарастить темпы развития ядерного центра в Сарове

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Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с молодыми учеными-ядерщиками в Сарове заявил, что власти страны планируют нарастить темпы развития ядерного центра в городе. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Кремля.

По словам Путина, развитие ядерного центра в Сарове необходимо для обеспечения технологического суверенитета страны.

Президент отметил, что ядерный центр вносит большой вклад в развитие отечественной науки, укрепление обороны и ядерного щита России, а также в развитие отдельных отраслей экономики.

«Я надеюсь, что так и будет дальше, более того, будем даже наращивать эти темпы», — подчеркнул Путин.

В апреле Путин поручил НИЦ «Курчатовский институт» заняться развитием сельского хозяйства. Институту поручено осуществлять руководство научным исследованиями в сфере развития агропромышленного комплекса, оценивать степень реализации соответствующей правительственной программы.

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.

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