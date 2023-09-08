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Маск общался с послом России в США Антоновым

Politico: Маск переговорил с послом России до решения сорвать атаку на флот РФ

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, до решения не оказывать поддержки украинским властям в попытке атаки на российский флот у берегов Крыма, якобы успел переговорить с российским послом в Вашингтоне Анатолием Антоновым, который предупредил Маска о возможном «ядерном ответе» со стороны РФ. Об этом сообщает Politico.

В публикации отмечается, что после разговора с Антоновым, который заявил предпринимателю, что атака на Крым спровоцирует ядерный ответ, Маск приказал своим инженерам отключить покрытие сети спутниковой связи Starlink в пределах 100 км от крымского побережья.

Издание подчеркивает, что после этого украинские власти просили Маска включить Starlink, настаивая на необходимости использовать сеть для своих подводных дронов.

До этого стало известно, что Маск сорвал украинскую атаку на базы Военно-морского флота РФ, велев своим подчиненным ограничить работу спутниковой связи Starlink в районе Крымского полуострова.

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».

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